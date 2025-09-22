ネクター・ウッド（Nectar Woode）の初来日公演が9月29日（月）・ 30日（火）恵比寿BLUE NOTE PLACEにて開催される。注目すべきUKネオソウルの新星を、文筆家／ライターのつやちゃんに解説してもらった。もう一つの故郷、ガーナで見つけた雄大さネクター・ウッドの3枚目のEP『its like I never left』が、すばらしい仕上がりだ。昨年発表された1st EP『Nothing To Lose』、2nd EP『Head Above Water』も優れた作品だったが、最新作