九州北部は22日、高気圧に覆われて秋晴れとなりました。朝はこの秋で最も気温が下がり、涼しくなりました。日中の最高気温は29℃前後で、ところどころで真夏日となりましたが、からっとした暑さでした。福岡と佐賀のこれからの天気です。22日夜は湿った空気の影響で雲が厚くなり、遅くには雨が降る所があるでしょう。23日も雲が多く、未明から朝にかけては雨が降りやすい見込みです。日中の最高気温は30℃前後の予想です。続いて週