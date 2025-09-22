ピアニスト山地真美さん 岡山市出身のピアニスト山地真美さんが、セルビア共和国で開催された国際音楽コンクールの作曲・映画音楽部門で1位を獲得しました。（写真背景はイメージ） 本コンクールは、セルビア文化省とULJUS芸術協会が主催し、世界中の信頼ある音楽コンクールを登録・公認するアルゲリッチ財団（AAF）に認定されています。音楽と映像をセットで提出し、オンラインで審査するものです