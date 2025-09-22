JAXA＝宇宙航空研究開発機構の小惑星探査機「はやぶさ2」は、小惑星「Ryugu（リュウグウ）」で採取したサンプルを地球に持ち帰った後、次の探査対象となる小惑星を目指して拡張ミッション「はやぶさ2＃」を続けています。2026年7月には小惑星「Torifune（トリフネ）」を高速でフライバイ探査し、2031年7月には小さく高速で自転する小惑星「1998 KY26」に到着して接近探査を行う予定です。アリカンテ大学（スペイン）のToni Santana