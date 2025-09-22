横河電機は2025年9月22日、トヨタ自動車がJAXAと進める有人与圧ローバー（愛称「ルナクルーザー」）向けに、計測・制御機器の試作を含む研究開発契約を締結したことを発表しました。契約には、制御プラットフォームおよびバッテリー計測コンポーネントの概念検討をさらに進め、試作品の開発に向けた設計と調達までを実施する計画が含まれます。横河電機は2031年以降の打ち上げを目指して、トヨタと共同で開発を継続するとしていま