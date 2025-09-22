１８日の日本テレビ「ぐるぐるナインティナイン」２時間ＳＰでは、伊野尾慧と桜田ひよりをゲストに招いて、恒例のゴチバトルが行われた。最下位となったのは、初挑戦の桜田。ゴチが決まるとつっぷして、頭を抱え「いや、楽しい〜」と強がったが、表情は今にも泣きそう…。設定金額２万３０００円のところ、３万３４００円（＋１万４００）と食べ過ぎての惨敗で、洗礼を受けた。運ばれてきた領収書をめくると、総額は２５万１