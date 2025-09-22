「ヤクルト−阪神」（２２日、神宮球場）ヤクルトに新加入した青柳晃洋投手（３１）が先発し古巣と初対決する。ＮＰＢ復帰後２度目の登板で９年間在籍した虎と対峙（たいじ）。試合前に両チームのスタメンがアナウンスされ、「青柳」がコールされると黄色に染まった左翼席から盛大な拍手が起こった。「思うところはいっぱいある。いいチームなのは分かってます」と意気込んできた。警戒する打者は「みんなです。すごいじゃな