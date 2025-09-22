JR西日本は22日、モバイルICOCA（イコカ）や新幹線などのインターネット予約サイト「e5489」で、一時的にシステム障害が発生したと明らかにした。詳しい原因は調査中という。JR西によると、午後4時ごろに障害の発生を確認。午後5時40分ごろに復旧した。スマートフォンではイコカの専用アプリにログインできなくなり、チャージができなくなった。改札を通ることはできた。「e5489」では、新規の予約や変更、払い戻しなどが一