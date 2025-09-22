北都銀行バドミントン部の舛木さくら選手が、21日までインドネシアで行われた大会で決勝に進出し、準優勝を果たしました。舛木さくら選手は今年、国際大会の中でも一番下のグレード3の大会での優勝もあり、格上の選手が揃うグレード2の大会、インドネシアマスターズに出場しました。この大会でも順調に勝ち上がり、21日の決勝では台湾の選手と対戦。第1ゲームを奪ったものの第2・第3ゲームを連取さ