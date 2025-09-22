9月22日、東京都内で『りそなグループ B.LEAGUE 2025-26 SEASON TIPOFFカンファレンス』が開催され、B1各クラブの代表選手が集結。10月4日（土）と同5日（日）の第1節で対戦する名古屋ダイヤモンドドルフィンズの今村佳太とレバンガ北海道の富永啓生がメディアの取材に応じた。 試合会場は今年7月に開業したばかりのIGアリーナ（愛知県名古屋市）。高校時代まで愛知で育った富永は、「率直に楽しみな気持ちがあ