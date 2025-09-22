■ドル円終値の推移 レンジ前日比 ０９月２２日１４８円１１～１３銭（△０．１９） ０９月１９日１４７円９２～９５銭（△０．８１） ０９月１８日１４７円１１～１３銭（△０．４５） ０９月１７日１４６円６６～６８銭（▼０．２２） ０９月１６日１４６円８８&#