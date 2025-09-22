日銀が２２日公表した午後５時時点の外国為替市況は１ドル＝１４８円１１～１３銭と前営業日比１９銭のドル高・円安。ユーロは対円で１ユーロ＝１７３円９９～０３銭と同１２銭のユーロ安・円高。対ドルでは１ユーロ＝１．１７４７～４８ドルと同０．００２２ドルのユーロ安・ドル高だった。 出所：MINKABU PRESS