演説中の県議会議員に暴行を加えたとして逮捕された男性が、不起訴処分となりました。住所・職業不詳の79歳の男性は、9月3日、名鉄岐阜駅前で街頭演説をしていた岐阜県議会議員の男性の胸ぐらを掴んだ暴行の現行犯で逮捕されていました。岐阜地検は逮捕された男性について、「諸般の事情を考慮して起訴を猶予することとした」と、22日付けで不起訴処分としました。男性は逮捕時の調べに対して「胸ぐらなんて掴んでいない」