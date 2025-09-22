※本コラムは『僕達はまだその星の校則を知らない』第10話までのネタバレを含みます。■『銀河鉄道の夜』のジョバンニのように──健治が示した愛のかたち生徒会副会長の斎藤（南琴奈）が、大麻所持の容疑で逮捕された第10話。たしかに、彼女は幼なじみの冬馬（本島純政）から預かった袋を、代理で女子中学生に渡しました。もちろん、その中身が大麻だなんて、知らなかった。それでも、冬馬から報酬と思われる電子マネー30万円が振