ユナイテッドアローズが展開する「ユナイテッドアローズ」は10月4日、サンリオのキャラクター「ハローキティ」との初のコラボレーションアイテムを発売します。■カーディガン、バッグ、チャームなど日常に寄り添うアイテム同コラボレーションアイテムでは、チャーム、カーディガン、ショルダーバッグ、トートバッグの全4種を展開。発売に先駆けて、9月10日よりチャーム、カーディガン、トートバッグの予約受付を開始しました。ま