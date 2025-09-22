【その他の画像・動画等を元記事で観る】 櫻坂46の新メンバー四期生による楽曲「Alter ego」が9月26日に配信リリースされることが決定した。 ■四期生による初のライブ「櫻坂46四期生 First Showcase」は全席即完 櫻坂46 四期生は、11月から乃木坂46 六期生と日向坂46 五期生とともに坂道の新規メンバーによるライブ公演『新参者二〇二五 LIVE at THEATER MIRANO-Za』を開催。これに向けて勢いをつける形とな