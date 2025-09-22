SB C＆Sは9月19日に、米CORSAIRが開発・提供している開発・提供する配信向けのキャプチャデバイスなどを展開するブランド「Elgato（エルガト）」から、丸みを帯びたデザインと手頃な価格の配信デバイス「Elgato Stream Deck Neo（ストリーム デック ネオ）」と「Elgato Key Light Neo（キー ライト ネオ）」の新色ブラック、ライト用アクセサリー「Elgato Stand for Key Light Neo（スタンド フォー キー ライト ネオ）」「Elgat