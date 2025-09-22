今年2月、和歌山県で発見された新種のクラゲ、インテグラルクラゲの世界初となる展示がきょうから鶴岡市の加茂水族館で行われています。 【画像】これが新種のクラゲだ こちらがインテグラルクラゲです。このクラゲは今年2月、和歌山県で発見され、正式に新種のクラゲとして報告されました。 ■なぜ、この名前？ 展示されているのは生後間もないものですが、成長していくと傘の部分に数学の積分記号であるインテグラル（