9月第3週（9月16日～9月19日）に新規設定されたファンドは以下の通り。 運用開始日 〇9月17日 ＳＢＩ次世代テクノロジー戦略ファンド 運用会社：ＳＢＩアセットマネジメント 〇9月18日 ＨＳＢＣインド・インフラ株式オープン（毎月決算・予想分配金提示型） 運用会社：ＨＳＢＣアセットマネジメント 株探ニュース