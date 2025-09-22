ÇÐÍ¥¤Î¾®´ØÍµÂÀ¡Ê30¡Ë¤¬22Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¸µ»ÒÌò¤Ç¸½ºß¤Ï¿Íµ¤ÎÁÍý²È¤È¤·¤Æ³èÌö¤¹¤ëÄ¹Ã«Àî¤¢¤«¤ê»á¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ö¤Ä¤¤¤Ë¤¢¤«¤ê¤µ¤ó¤È¡Á!!!¡×2¥·¥ç¥Ã¥ÈÈäÏª¤Î¡È¸µ¤Æ¤ì¤ÓÀï»Î¡É¾®´ØÍµÂÀ¡õÄ¹Ã«Àî¤¢¤«¤ê»á¾®´Ø¤Ï2006¡Á2008Ç¯¡¢¡ØÅ·ºÍ¤Æ¤ì¤Ó¤¯¤óMAX¡Ù¡ÊNHK¡Ë¤Î¤Æ¤ì¤ÓÀï»Î¤È¤·¤Æ³èÌö¡£Ä¹Ã«Àî»á¤âÆ±»þ´ü¤Ë³èÌö¤·¤Æ¤¤¤¿¡£Åê¹Æ¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¾®³ØÀ¸¡¢Å·¤Æ¤ì¤Îº¢¤«¤é¤ÎÍ§¿Í¤¢¤«¤ê¤¬¡¢¥à¥Ã¥¯ËÜ¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã