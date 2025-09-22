トランプ米大統領は4月2日、世界の多くの国を対象に、高率の「相互関税」を発表した。日本を含めた多くの国が交渉による税率の引き下げなどを試みたり、「報復措置」を打ち出した国もある。そして米国側と交渉しつつも最も本格的な「措置」を打ち出したのが中国だ。中国は関税問題以前から、米国が主導する中国へのハイテク製品の輸出規制の影響も受けていた。中国の報復措置としてはレアアースの輸出規制が注目されてきたが、台湾