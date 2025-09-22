2025年世界製造業大会が9月20日、中国中部の安徽省合肥市で開幕しました。開幕式において、「2025年中国製造業企業トップ500」ランキングが正式に発表されました。今回のランキングの選定基準となった最低売上高は、前年より3億300万元（約68億6000万円）多い173億6500万元（約3610億円）に引き上げられ、対象500社の総売上高は51兆6800億元（約1075兆円）に達しました。経済効果は回復傾向にあり、企業の輸出競争力も持続的に向上