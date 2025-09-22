ボートレース宮島のプレミアムG1「第12回ヤングダービー」が23日に開幕する。鰐部太空海（23＝愛知）がいよいよG1デビューを飾る。川井萌（23＝静岡）が公傷で出場取消。その直前に予備1位の西丸侑太朗（21＝香川）がフライングを切ったために、予備2位から繰り上がった。「試運転でパンチがなかったから最近の自分の形にペラを叩き変えた。特訓ではいいエンジンの飛田君とも伸びは変わらなかった」と気配は問題ない。G1初陣