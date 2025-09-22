赤城乳業は、カップアイス「セルフクラッシュチョコミント」「セルフクラッシュクッキークリーム」を2025年9月23日にリニューアル発売する。自分でチョコを砕いて好みの大きさに容器の側面をパリパリチョコでコーティングし、自分でチョコレートを砕いて、爽快な感触や音を楽しみながら好みの大きさにできる「セルフクラッシュ」シリーズをリニューアル。軽く揉んで砕けば、大きめのチョコレートの食感を楽しめるほか、よく揉んで