22日の東京株式市場で日経平均株価は447円高の4万5493円で取引を終え、史上最高値を更新しました。19日（金）、日銀のETF売却の発表を受けてパニック的な売りが起こり、一時的に800円以上急落する場面もありましたが、その直後のアメリカ市場は主要な株価指数がそろって上昇。その流れを受け、東京市場は再び上昇基調を取り戻しました。