ドジャースの連勝が再び?背信守護神?で止まり、米国のファンが荒れまくっている。２１日（日本時間２２日）のジャイアンツ戦で、１点リードの８回からブレーク・トライネン投手（３７）が２番手で登板。いきなりの３連打で同点に追いつかれると一死二、三塁から選択した満塁策も裏目となり、押し出し四球で勝ち越し点を与え、内野ゴロの間にもう１点を失った。７回１安打無失点、１０奪三振だったシーハンの好投もフイになり、