¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/09/22¡ÛTBS¤Ç¤Ï¡¢9·î29Æü¤è¤ë7»þ¤«¤é¡ÖCDTV¥é¥¤¥Ö¡ª¥é¥¤¥Ö¡ª¡×¤ò3»þ´Ö¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤ÆÊüÁ÷¡£¤³¤Î¤¿¤Ó¡¢Â¿ºÌ¤Ê½Ð±é¼Ô¤È²Î¾§¶Ê¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×Âè2ÃÆ¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÊ¿Ìî»çÍÔ¡¢ÀÖÈ±¤Ç°õ¾Ý¥¬¥é¥ê¢¡9·î29ÆüÊüÁ÷¡ÖCDTV¡×½Ð±é¼Ô¡õ²Î¾§¶Ê¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×Âè2ÃÆ²ò¶ØNumber_i¤Ï¡¢ºÇ¿·¥Õ¥ë¥¢¥ë¥Ð¥à¤«¤éºÇ¿·¶Ê¡ÖNumbers Ur Zone¡×¤òÈäÏª¡£Èà¤é¤é¤·¤¤¸ÀÍÕÁª¤Ó¤È´¶À­¤¬¸÷¤ë¿·´¶³Ð¥¢¥Ã¥×¥Á¥å¡¼¥ó¡£·ã¤·¤¤¥À¥ó¥¹¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤â¸«