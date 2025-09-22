気象予報士の松浦悠真氏が、自身のYouTubeチャンネル「マニアック天気」で、「【3ヶ月予報＆寒候期予報】秋は高温多雨 冬は北暖西冷で寒暖差激しい 雪は多い」と題する動画を公開。9月22日に発表された3ヶ月予報と寒候期予報（冬の天候予測）について、最新の気象データとともに詳しく解説した。 松浦氏は冒頭、「簡単に言うと、秋は暖かくて冬は寒い、そんな傾向になっていきそうです」と強調。その要因について、海面水