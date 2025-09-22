沢口靖子が主演する10月6日スタートのドラマ『絶対零度〜情報犯罪緊急捜査〜』（フジテレビ系／毎週月曜21時）より、沢口や横山裕らが演じる「情報犯罪特命対策室」（通称：DICT＜ディクト＞）のメンバーが勢揃いしたポスタービジュアル、第1話場面写真が解禁された。【写真】『絶対零度』新シリーズ始動！第1話場面写真本作は人気シリーズ『絶対零度』の最新作。シーズン1（2010年）ではコールド・ケースと呼ばれる“未解決