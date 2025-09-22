元オリンピック金メダリストのプロスノーボード選手、ショーン・ホワイトと破局したニーナ・ドブレフが、ザック・エフロンと急接近しているようだ。【写真】「ニーナ・ドブレフ」フォトギャラリーPageSixによると、現地時間9月17日、イタリアのサルデーニャ島沖で、マイルズ・テラー＆ケリー・テラー夫妻や、チェイス・クロフォードらとヨットバカンス中のニーナとザックが、親し気な様子で見つめ合う姿を写真に撮られたそう。