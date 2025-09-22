タレント・かとうれいこが写真集のオフショットをアップした。１０月３日（金）に写真集『ＡＲＯＵＮＤ』（講談社）を発売する、かとう。２２日に更新したインスタグラムで「写真集『ＡＲＯＵＮＤ』発売まであともう少し」とつづると、ベッド上でキャミソールとショートパンツ姿で、美脚を見せたオフショットを公開した。この投稿には「綺麗で素敵です」「むっちゃ素晴らしい」「お年を召されても、往年のナイスボディーは健