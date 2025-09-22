「サラリーマン年収を超えていく不動産投資家は、勝てるセオリーを知っている！確実に資産を増やすならこれに集中しろ！」と題した最新動画で、不動産投資アドバイザー・木村洸士氏が「買い進めストップ問題」とその突破口を具体的に語った。 木村氏は冒頭で、2棟目以降で足が止まる投資家が非常に多い現実を指摘し、これから始める人ほど同じ罠に陥ると警鐘を鳴らす。サラリーマン年収を超えるには「