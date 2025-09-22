◆大相撲秋場所９日目（２２日・両国国技館）横綱・大の里（二所ノ関）は、西前頭４枚目・若元春（荒汐）を寄り倒し、勝ち越し、１敗を守った。横綱・豊昇龍（立浪）は、東前頭５枚目・琴勝峰（佐渡ケ嶽）を突き落とし、９連勝。単独首位を守った。大関・琴桜（佐渡ケ嶽）は、東前頭３枚目・熱海富士（伊勢ケ浜）を肩透かし、６勝目。関脇同士の対戦は大関昇進を目指す若隆景（荒汐）は、霧島（音羽山）にすくい投げで敗れ