◆大相撲秋場所９日目（２２日・両国国技館）横綱・大の里（二所ノ関）は、西前頭４枚目・若元春（荒汐）を寄り倒し、勝ち越した。過去６勝２敗の相手に、いなされ、後ろ向きとなったが、右を差し、左を抱えながら一気に突進した。圧倒的な横綱相撲が続いている。前日は、東前頭４枚目・平戸海（境川）に立ち後れ、左上手を取られたが、左で強烈におっつけながら、圧力をかけて前に出て勝った。「自分のやるべきことがある。目