櫻坂46の新メンバー四期生による楽曲「Alter ego」（読み：オルターイゴ）が26日に配信リリースされることが決定した。11月から始まる乃木坂46・六期生と日向坂46・五期生と共に坂道の新規メンバーによるライブ公演『新参者』の開催に向けて勢いをつける形となる。【写真】櫻坂46四期生9人が魅せる“圧倒的存在感”櫻坂46・四期生は2025年4月に加入が発表されると、一人ずつVlogという形でプロフィールや特技を披露し、大きな