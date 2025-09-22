静岡･掛川市は、2026年度から、市内の小学校で1年生から3年生の「通知表」を廃止することを正式に決定しました。自治体単位で通知表を廃止することは全国的にも珍しいということです。掛川市教育委員会では、「通知表」の作成が教員の負担になっていることや、教育現場のDX化により児童の習熟度などをAIで評価できるようになったことから、小学1年生から3年生までの「通知表」の廃止する方針を示していました。22日開かれた校長会