乾燥大麻を所持した罪で起訴された俳優の清水尋也被告（26）の弁護人が22日、東京地裁に保釈を請求しました。清水被告は今月3日、東京・杉並区の自宅で、乾燥大麻0.392グラムを所持したとして22日、麻薬取締法違反の罪で、東京地検に起訴されました。清水被告の起訴を受けて弁護人は保釈の請求をしました。清水被告は今月3日に逮捕されて以来身柄の拘束が続いていますが、東京地裁は今後、清水被告の保釈を認めるかどうか判断をす