「【ダイエット】食欲が止まらない人はこれやって！手もみで自然に痩せる方法！」と題した動画で、手もみセラピスト・音琶麗菜氏が登場。秋に向けて食欲が増しやすい時期に、甘いものや間食がやめられない人へ向けて「食欲をすっと落ち着かせる手もみポイント5つ」を整理して紹介している。 音琶氏は、食欲の背景には内臓の疲れや自律神経の乱れが関わることがあると述べ、体を整える視点からセルフケアを提案した。無理な我慢