＜大相撲九月場所＞◇九日目◇22日◇東京・両国国技館【映像】まん丸巨漢力士の“転落危機”で素敵な光景激闘の一番で、176キロの“まん丸巨漢力士”が土俵から転落するのを相手力士＆控え力士が上から下から懸命に“阻止”しようとする一幕があった。思わず本人も苦笑いを浮かべたこの光景に「みんなで支えてくれた」「苦笑いかわいい」とファンも笑顔になった。十両六枚目・嘉陽（中村）と十両筆頭・欧勝海（鳴戸）の一番。