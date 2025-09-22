話題のYouTubeチャンネル「ココヨワチャンネル」の最新動画『【実は自信がない】人を見下す人の心理と末路／人間関係を築けない人について解説』では、カウンセラーで作家のRyota氏が「何かと見下してくる人の心理と対処方法」について深く語った。Ryota氏は「見下してくる人は自分に自信がない、もしくはあなたに負けていると思っている」とし、その心理背景には「自分の優位性を保ちたい」という強いコンプレックスがある