週明け22日の東京外国為替市場の円相場は、1ドル＝148円台前半で取引された。午後5時現在は前週末比19銭円安ドル高の1ドル＝148円11〜13銭。ユーロは12銭円高ユーロ安の1ユーロ＝173円99銭〜174円03銭。前週に日銀の金融政策決定会合や、米連邦準備制度理事会（FRB）の連邦公開市場委員会（FOMC）が終わり、手がかり材料に乏しく小幅な値動きとなった。市場関係者からは「米国での利下げと、日本での利上げ観測の双方が拮