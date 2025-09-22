愛知県豊明市議会の本会議に臨む小浮正典市長（前列左）＝22日午後スマートフォンの適正使用を掲げた愛知県豊明市の条例。仕事や勉強時を除く自由時間での使用の目安を1日2時間以内としており、「市に決められるのはおかしい」「健康を守るには必要」と市民の賛否は分かれた。「条例ができたところで守る人などいない」と冷めた見方も目立つ。「スマホを触っていると無意識のうちに時間が過ぎてしまう。条例はやりすぎを自覚す