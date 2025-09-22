福岡県警は22日、麻薬のケタミン約42キロをシンガポールから福岡空港に密輸したとして、麻薬取締法違反の営利目的輸入の疑いで、タイ国籍の女3人を逮捕したと発表した。門司税関によると、日本の捜査当局として過去最多の押収量。