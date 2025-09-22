ユヴェントスでプレイするブラジル代表DFグレイソン・ブレーメル（28）には多くのプレミアリーグのクラブが目を光らせているようだ。2022年夏にトリノからユヴェントスに加入した同選手。昨シーズンこそ怪我でシーズンのほとんどを欠場する形になったが、ユヴェントスのチームの要として君臨しているブレーメル。その実力は高く評価されており、セリエA最高クラスのDFの1人と考えられている。そんななか、英『TEAMTALK』によると、