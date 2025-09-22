能登半島地震の被災地を襲った記録的豪雨から21日で1年が経ち、石川県内の被災地は鎮魂の祈りに包まれました。2024年9月21日、地震からの復興途上だった奥能登の被災地を線状降水帯による猛烈な雨が襲いました。28の川が氾濫し、災害関連死を含め19人が死亡。住宅への被害は1900棟以上に上りました。豪雨から1年となった21日、石川県の馳浩知事は、4人が犠牲となった輪島市の塚田川で黙とうをささげ、早期の復興を誓いました。石川