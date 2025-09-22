Windows Latestは9月19日(現地時間)、「Microsoft is testing AI Agents and Assistants for Windows 11's taskbar」において、MicrosoftがWindows 11のタスクバーにAIエージェントやAIアシスタントと対話できる新機能を追加する予定だと伝えた。新機能によって何ができるようになるのかはまだ不明だが、AIエージェントやアシスタントが自律的に動作する可能性が指摘されている。.