◆大相撲秋場所９日目（２２日・両国国技館）横綱・豊昇龍（立浪）は、東前頭５枚目・琴勝峰（佐渡ケ嶽）に突き落とし、無傷の９連勝、単独首位を守った。先場所優勝の相手に、突き押され土俵際に詰まったが、左に動くと、相手が土俵を割った。横綱初優勝に向け、７日目の東前頭４枚目・平戸海（境川）、前日の西前頭３枚目・豪ノ山（武隈）戦と土俵際まで追い詰められる場面があり、ひやりとさせられた。この日も守勢に回った