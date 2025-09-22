夏が終わり秋になると、無性に不安や寂しさを感じることがありませんか? 暑さが和らぎ過ごしやすくなることで気分も明るくなる人がいる一方で、この時期に心の不調があらわれてしまう人も多くいます。本記事では、医師の伊藤有毅先生監修のもと、夏が終わると不安や寂しさを感じてしまう理由や、それらが与える影響について解説。さらに、適切な対処法も紹介します。夏が終わると不安や寂しさを感じる理由 夏が終わると気持ちが落