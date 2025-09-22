◆大相撲秋場所９日目（２２日・両国国技館）関脇同士の対戦は、大関昇進を目指す若隆景（荒汐）が霧島（音羽山）にすくい投げで敗れ、４敗目。昇進にはもう後がなくなった。過去８勝８敗と五分の相手に、左上手を取り、頭をつけたが、巻き替えから右上手を引いて出ていくところを逆転の投げを食らった。若隆景は、夏場所を小結で１２勝、先場所を関脇で１０勝。大関昇進の目安、三役で直近３場所３３勝には、今場所１１勝を挙