ソースネクストは9月19日、同社が企画し、JENESISが製造した15.6型ノートPC製品「Windows 15.6インチノート型PC」（型番：DGP-WNB1502）を発売した。価格は89,800円から。9月30日までの期間は69,800円で提供するキャンペーンを実施する。Windows 15.6インチノート型PC。Polaris Office搭載モデルなどを93,760円から用意するWindows 11 Proを搭載した15.6型ノートPCで、JENESISとソースネクストの連携で誕生した「DIGI+」（デジプラ